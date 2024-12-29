Глава государства ознакомился с ходом строительства Нового Ташкента

ТАШКЕНТ, 29 декабря. /УЗИНФОРМ/. 28 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках рабочей поездки по столице ознакомился с ходом строительства Нового Ташкента.

По словам главы государства, новый город должен стать "зеленым" - особое внимание будет уделено чистоте воздуха и воды, использованию альтернативных источников энергии и высадке большого количества растений. Для этого, в том числе, в Новом Ташкенте заложен Центральный парк площадью 420 гекторов, который войдет в систему зеленого пояса.

Глава государства посетил питомник, в котором выращиваются саженцы деревьев и растений для будущего парка, а также временные административные здания для организации работы соответствующих министерств и ведомств в новом городе.

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