



Глава Узбекистана провел переговоры с Национальным лидером Туркменистана



ТАШКЕНТ, 30 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе переговоров были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по ключевым направлениям, среди которых были названы рост взаимного товарооборота, расширение кооперации в сфере энергетики, транспорта, промышленности, сельского и водного хозяйства, активизация межведомственных и межрегиональных контактов, делового и культурно-гуманитарного обмена. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи