



Погода в Узбекистане на 2 января



ТАШКЕНТ, 1 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 января, погода по прогнозам синоптиков: 1-3 января по горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1° мороза-1° тепла, днем 5-7° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможен переход в снег. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 3-8° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможен переход в снег. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 0-5° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман. По горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 4° мороза-1° тепла. Назад | Наверх Печать статьи