



Глава государства поздравил узбекистанцев



ТАШКЕНТ, 1 января. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю Нового года. В обращении говорится: "Уважаемые соотечественники!



От всей души поздравляю вас, многонациональный народ Узбекистана с наступающим новым – 2025 годом.



Несмотря на сложную обстановку в мире, для нашей страны уходящий год был благополучным.



Благодаря самоотверженному труду, общественно-политической активности нашего народа идея Нового Узбекистана становится реальностью.



Прошедшие выборы в Олий Мажлис и местные Кенгаши вновь подтвердили, что мы вступили в новый этап демократических реформ.



В стране построены новые высокотехнологичные промышленные комплексы, инфраструктурные и логистические сети, автомобильные и железные дороги, развиваются бизнес, сферы IT и туризма. Повышаются доходы и качество жизни населения.



Наши умелые дехкане и фермеры, кластеры заготовили богатый урожай. Благоустраивается вся страна.



Возводятся детские сады и школы, вузы, объекты культуры и спорта. Тысячи соотечественников встречают Новый год в новых домах.



Наша энергичная, инициативная молодежь добивается успехов во всех сферах. Ее рекордные достижения на Олимпийских и Паралимпийских играх открыли новую страницу в истории национального спорта.



Усиливаются роль и влияние институтов гражданского общества, в том числе махалли. Развивается сфера духовности и просветительства. Инициативы нашей страны, имеющие глобальное значение, получают широкую поддержку.



Растет авторитет Узбекистана на международной арене как конкурентоспособной страны и надежного партнера.



Все это стало возможным благодаря устойчивому развитию, атмосфере дружбы и согласия в нашем обществе.



В этот праздничный вечер выражаю искреннюю признательность вам, дорогие мои, всему нашему народу-созидателю за добросовестный труд и служение Родине.



Дорогие друзья!



Мы объявили 2025 год в стране Годом защиты окружающей среды и «зеленой экономики».



Наша главная цель - создать устойчивый баланс между экономической системой и окружающей нас средой. Мы создадим еще более широкие возможности для бизнеса.



Решительно продолжим работу по обеспечению неприкосновенности частной собственности, активному привлечению иностранных инвестиций.



В центре внимания будут социальная сфера, увеличение размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий.



Мы мобилизуем все силы и возможности, чтобы воспитать наших детей гармонично развитыми, имеющими современные знания и профессии.



Усилим внимание к развитию науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства и спорта.



И впредь приоритетными для нас будут забота о ветеранах, женщинах и молодежи, повышение эффективности социальной защиты.



Мы поднимем на новый уровень работу по укреплению потенциала наших Вооруженных Сил, поддержке военнослужащих и членов их семей.



Словом, все вместе, сплотившись, будем действовать для реализации главного принципа - «Во имя человека, во имя его счастья!».



Уважаемые друзья!



Еще раз искренне поздравляю вас - наших соотечественников за рубежом, а также партнеров и друзей Узбекистана во всем мире с этим замечательным праздником.



Желаю вам здоровья, счастья, достатка и благополучия каждой семье, всей нашей любимой Родине!



Пусть сбудутся все наши добрые мечты и надежды!



Пусть процветает наш родной Узбекистан!



С Новым годом вас, дорогие мои!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи