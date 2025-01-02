Главу Узбекистана поздравляют зарубежные коллеги

ТАШКЕНТ, 2 января. /УЗИНФОРМ/. На имя Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева продолжают поступать поздравительные послания от зарубежных коллег в связи с празднованием Нового года.

В частности, поздравления прислали Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, премьер-министр Японии Сигэру Исиба, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кир Стармер, Президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах ас-Сиси, Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан, Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун, Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II, Президент Государства Палестина Махмуд Аббас, Президент Латвийской Республики Эдгар Ринкевичс, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Асад Хан, президент Всемирного банка Аджай Банга, президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнь, президент Международного фонда сельскохозяйственного развития Альваро Ларио.

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