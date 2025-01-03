



Погода в Узбекистане на 4 января



ТАШКЕНТ, 3 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 января, погода по прогнозам синоптиков: 3 января по горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, вечером возможны осадки (дождь, снег). Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 3-5° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман. По горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. Назад | Наверх Печать статьи