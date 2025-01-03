



Проведен разговор глав МИД Узбекистана и ОАЭ



ТАШКЕНТ, 3 января. /УЗИНФОРМ/. 2 января руководитель ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел разговор по телефону с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном. Переговоры были организованы с целью обсуждения ключевых аспектов двусторонней повестки дня по приоритетным направлениям, прежде всего, в сферах экономики, торговли и инвестиций. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи