Глава государства ознакомился с бюджетом страны на текущий год

ТАШКЕНТ, 4 января. /УЗИНФОРМ/. 3 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с членами правительства, на которой он был ознакомлен с мерами по обеспечению исполнения Закона «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2025 год».

Закон состоит из 17 статей и 10 приложений, которые содержат основные эконмические показатели.

В частности, по прогнозам в 2025 году ВВП страны вырастет на 6 процентов.

Консолидированный бюджет был утвержден с дефицитом в размере 3 процентов к ВВП, при этом его доходы запланированы в объеме 431 триллион сумов, а расходы — 480,5 триллиона сумов.

Баланс Государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов был сформирован с дефицитом на уровне 2 процентов к ВВП. При этом доходы Государственного бюджета определены в размере 308,5 триллиона сумов, а расходы — с учетом трансфертов в государственные целевые фонды — в объеме 344,8 триллиона сумов.

На 2025 год учтен прогноз, согласно которому доходы бюджета Республики Каракалпакстан, а также местных бюджетов областей и города Ташкента составят 65,8 триллиона сумов, а расходы — 84,3 триллиона сумов. Также предусмотрена передача 18,5 триллиона сумов межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в местные.

В соответствии с законом, в этом году также будет сохранена социальная направленность бюджетных расходов. Предполагается, что 52 процента общего объема средств Государственного бюджета будут направлены на мероприятия в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также на развитие науки, культуры, спорта и обеспечение малоимущих граждан жильем.

В целях увеличения доходов местных бюджетов и расширения их самостоятельности были дополнительно закреплены за бюджетами районов и городов следующие виды налогов:

- налог с оборота, а также земельный налог и налог на имущество юридических лиц в полном объеме (за исключением налогов, уплачиваемых крупными налогоплательщиками);

- не менее 50 процентов поступлений от налога на доходы физических лиц (за исключением налогов, уплачиваемых крупными налогоплательщиками);

- 50 процентов поступлений от приватизации государственного имущества, зачисляемых в местные бюджеты.

Кроме того, местным Кенгашам районов и городов были предоставлены полномочия по применению коэффициентов к отдельным видам налогов.

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