



Погода в Узбекистане на 7 января



ТАШКЕНТ, 6 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 января, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, к вечеру возможны осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 6-8° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, в отдельных районах ночью и утром осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 20-23 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3° мороза -2° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 20-23 м/с. В отдельных районах возможен туман. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 20-23 м/с. Температура 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, во второй половине дня осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 20-23 м/с. Температура 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 4-9° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами снег, местами возможен сильный. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла. Назад | Наверх Печать статьи