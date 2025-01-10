



МИД Узбекистана посетил посол Египта



ТАШКЕНТ, 10 января. /УЗИНФОРМ/. 9 января ведомство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Арабской Республики Египет Тамер Фатхи Абдуссалом Хаммад. В ходе встречи со специальным представителем Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматуллой Иргашевым были обсуждены вопросы углубления сотрудничества Узбекистана и Египта в рамках решения афганского вопроса и оказания помощи в социально-экономическом развитии этой страны. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи