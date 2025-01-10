



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Латвии



ТАШКЕНТ, 10 января. /УЗИНФОРМ/. 9 января ведомство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики Рейнис Трокша. Визит был предпринят с целью обсуждения вопросов расширения сотрудничества в области внешней трудовой миграции, в том числе организованной отправки граждан Узбекистана в Латвию для осуществления трудовой деятельности, упрощения визового режима, создания договорно-правовой базы в области трудовой миграции и учреждения совместных учебных заведений и центров, а также привлечения специалистов из Латвии для обучения потенциальных трудовых мигрантов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи