Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Латвии

Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Латвии10.01.2025 08:37
ТАШКЕНТ, 10 января. /УЗИНФОРМ/. 9 января ведомство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики Рейнис Трокша.
Визит был предпринят с целью обсуждения вопросов расширения сотрудничества в области внешней трудовой миграции, в том числе организованной отправки граждан Узбекистана в Латвию для осуществления трудовой деятельности, упрощения визового режима, создания договорно-правовой базы в области трудовой миграции и учреждения совместных учебных заведений и центров, а также привлечения специалистов из Латвии для обучения потенциальных трудовых мигрантов.
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