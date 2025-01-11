Проведены переговоры глав МИД Узбекистана и Таджикистана

Проведены переговоры глав МИД Узбекистана и Таджикистана11.01.2025 09:48
ТАШКЕНТ, 11 января. /УЗИНФОРМ/. 10 января руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
Переговоры были организованы с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития диалога двух стран по приоритетным направлениям и хода реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Узбекистана в Душанбе в минувшем году.
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