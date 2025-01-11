



Проведены переговоры глав МИД Узбекистана и Таджикистана



ТАШКЕНТ, 11 января. /УЗИНФОРМ/. 10 января руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Переговоры были организованы с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития диалога двух стран по приоритетным направлениям и хода реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Узбекистана в Душанбе в минувшем году. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи