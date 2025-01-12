Делегация Узбекистана находится с визитом в ОАЭ

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 января. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым пребывает с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. Поездка организована в преддверии визита в ОАЭ Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

7-8 января делегация провела ряд встреч и переговоров с официальными лицами и руководителями крупных компаний ОАЭ, в рамках которых были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах инвестиций, энергетики, инфраструктуры, искусственного интеллекта.

10 января были проведены встречи с главами ряда компаний ОАЭ, представляющих сферы транспорта и логистики, IT-технологий, сельского хозяйства и производства продуктов питания, инфраструктурного развития.

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