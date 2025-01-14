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Глава Узбекистана поздравил защитников Родины
14.01.2025 08:25

ТАШКЕНТ, 14 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Шавкат Мирзиёев обратился к военнослужащим и ветеранам с поздравлениями по случаю празднования Дня защитников Родины.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые солдаты и сержанты, офицеры и генералы!

Ветераны Вооруженных Сил!

Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас, весь наш многонациональный народ с 33-й годовщиной образования Вооруженных Сил Узбекистана и Днем защитников Родины.

В этот знаменательный день, ставший для всех нас символом чести и доблести, мы поздравляем наших отважных сыновей, почтенных ветеранов, посвятивших жизнь великому делу защиты Родины, и выражаем им свое уважение и самые добрые пожелания.

Благодаря вашей решимости и мужеству, преданности родной стране обеспечиваются мир и спокойствие нашего народа, укрепляется оборонный потенциал государства, повышается боеспособность национальной армии.

В эти дни, когда по всей стране прославляется воинский подвиг, все мы отдаем дань уважения немеркнущей памяти наших воинов-героев, погибших при исполнении долга перед Родиной.

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность родителям, воспитавшим отважных защитников Родины, членам их семей, являющимся для них опорой и поддержкой в военной службе.

Дорогие друзья!

В результате масштабных реформ, реализуемых в последние годы, наши Вооруженные Силы на деле являются гарантом независимости страны, неприкосновенности ее границ, мирной и спокойной жизни народа.

Все виды войск оснащаются современным вооружением и техникой. Непрерывно повышается боевая и морально-психологическая подготовка военнослужащих. Национальная армия становится для нашей молодежи школой мужества и славы.

Самое важное, наши народ и армия – едины, что придает новые силу и качество развитию военной сферы.

Всех нас очень радует, что сегодня у подрастающего поколения повышается интерес к военной службе, тысячи юношей и девушек выбирают почетную профессию защитника Родины. В лице такой молодежи с пламенными сердцами мы видим будущих героев, офицеров и генералов наших Вооруженных Сил, искусных командующих.

В то же время все мы хорошо понимаем, что в нынешней чрезвычайно сложной обстановке, когда во всем мире усиливаются различные вызовы и угрозы, вооруженные конфликты и противостояния, как никогда актуальное значение приобретает повышение боевого потенциала наших Вооруженных Сил, физической и моральной подготовки военнослужащих.

В этой связи мы должны поднять на качественно новый уровень начатую нами в данном направлении работу на основе Стратегии «Узбекистан – 2030». Мы продолжим оснащение Вооруженных Сил новыми, модернизированными огневыми системами и техникой с учетом особенностей театра военных действий, приоритетных направлений развития войск.

Особое внимание уделим повышению интеллектуального потенциала военнослужащих, патриотическому воспитанию молодежи, улучшению качества начального военного образования в школах, усилению работы по подготовке учащейся молодежи к военной службе.

Нашей приоритетной задачей всегда останутся рост профессионального мастерства солдат и офицеров, эффективности образования и воспитания в военных училищах, создание резерва квалифицированных военных кадров.

В центре нашего внимания и впредь будут находиться вопросы социальной защиты и всесторонней поддержки военнослужащих, членов их семей, ветеранов Вооруженных Сил.

Несомненно, большое значение имеет активное участие в выполнении этих важных задач военно-административных секторов, государственных и общественных организаций, широкой общественности. Ведь работа, осуществляемая на основе диалога с народом и с его участием, обязательно даст огромный положительный результат.

В целом сегодня все мы, независимо от сферы деятельности или статуса, должны быть защитниками Родины. Само время выдвигает перед нами это требование как приоритетную задачу, именно этого ждет от нас наш народ.

Уважаемые защитники Родины!

В этот радостный день, когда мы чествуем защитников родной страны, надежно охраняющих наш мир и спокойствие, еще раз от всего сердца поздравляю вас со славным праздником.

Желаю всем вам новых достижений в выполнении своего служебного долга, крепкого здоровья, мира и благополучия вашим семьям.

Пусть в благородном деле защиты Родины вам всегда сопутствуют успех и победа!".

УЗИНФОРМ

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