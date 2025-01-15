Глава Узбекистана провел в Абу-Даби ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. 14 января пребывающий с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Абу-Даби ряд встреч с представителями официальных и деловых кругов ОАЭ и принял участие в открытии саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби».

В частности, состоялись встречи с министром искусственного интеллекта ОАЭ Омаром бин Султаном аль-Олама, министром инвестиций ОАЭ, главным исполнительным директором холдинга ADQ Мухаммадом Хасаном аль-Сувайди, министром энергетики и инфраструктуры Сухейлем Мухаммадом аль-Мазруи, главами компаний "Presight" Томасом Прамотедамом, "AIQ" Магжаном Кенесбаем и "Khazna" Хассаном аль-Накби, президентом Университета искусственного интеллекта имени Мухаммада бин Заида Эриком Сингом, "AD Ports Group" Мухаммадом Жума аль-Шамиси, "Tadweer" Али аль-Дахери, "Plenary Group" Мустафой Фахуром, "DUCAB" Мухаммадом аль-Кураши, "Masdar" Мухаммадом Джамилем аль-Рамахи, "TAQA" Джасимом Хусейном Табетом, "TAQA Water Solutions" Ахмадом аль-Шамси, "Etihad Water & Electricity" Юсифом аль-Али, "AMEA Power" Хусейном аль-Новайсом, "М42" Хасаном Джасемом аль-Новайсом и "IFFCO Group" Ширазом Алланом.

В ходе саммита были обсуждены вопросы обеспечения устойчивого развития, продвижения инноваций и новых технологий в сфере «зеленой» экономики, укрепления регионального сотрудничества в области энергетической и продовольственной безопасности.

В выступлении главы Узбекистана на церемонии открытия Форума говорилось:

"Уважаемые участники форума!



Прежде всего хочу выразить искреннюю благодарность моему дорогому брату, Его Высочеству Шейху Мухаммеду Аль Нахайяну, Президенту Объединенных Арабских Эмиратов за приглашение на этот саммит.



Растущий с каждым годом авторитет «Недели устойчивого развития Абу-Даби» свидетельствует о том, что Эмираты становятся одним из центров международного диалога по вопросам ускоренного развития, инноваций, «зеленой» экономики и региональной взаимосвязанности.



Ярким подтверждением также является плодотворное и успешное проведение в этой прекрасной стране Всемирного климатического саммита «COP-28».



Уважаемые главы делегаций!



Сегодня диверсификация источников энергии и кардинальное сокращение среди них доли углеводородов – главные условия смягчения последствий изменения климата, обеспечения устойчивого развития и глобальной безопасности.



Стратегическая цель Нового Узбекистана – обеспечение экологической устойчивости и экономического роста за счёт перехода к ресурсосберегающей, «зеленой» модели развития.



Именно поэтому 2025 год в Узбекистане объявлен Годом защиты окружающей среды и «зеленой» экономики.



Мы разработали долгосрочную Стратегию низкоуглеродного развития и Национальную программу «зеленого» финансирования.



В ближайшие пять лет увеличим «зеленые» компоненты в инвестиционных проектах до 50 процентов.



Внедрим национальные системы мониторинга выбросов парниковых газов и торговли квотами на эмиссии. К 2030 году намерены сократить выбросы парниковых газов на 35 процентов и постоянно увеличивать данный показатель.



В рамках программы «Яшил макон» в стране будет озеленено не менее 30 процентов городских территорий. Мы также ведем систематическую работу, чтобы на 100 процентов охватить наше сельское хозяйство водосберегающими технологиями.



Уважаемые участники саммита!



В целях более полного удовлетворения энергетических потребностей нашей быстро растущей экономики мы ускоренными темпами развиваем «зеленые» мощности.



За последние 5 лет в энергетический сектор было привлечено почти 20 миллиардов долларов иностранных инвестиций, введены в эксплуатацию современные энергетические мощности на 9,6 гигаватта. В частности, создано 14 солнечных и ветровых электростанций мощностью 3,5 гигаватта, а также 2 системы хранения энергии на 300 мегаватт.



В настоящее время совместно с иностранными партнерами реализуется более 50 крупных проектов на сумму свыше 26 миллиардов долларов по производству в целом 24 гигаватт электроэнергии. К 2030 году планируем увеличить долю возобновляемых источников энергии в нашей стране до 54 процентов.



Сегодня «зеленое» развитие в Узбекистане поднято на уровень общенационального движения.



Намерены и дальше укреплять региональное сотрудничество в этой сфере и превратить Центральную Азию в один из центров развития «зеленой» экономики и «чистой энергии».



Мы также сделали первые шаги для возрождения Великого шелкового пути посредством энергетической взаимосвязанности. Недавно подписанное с нашими партнерами из Казахстана и Азербайджана многостороннее соглашение в рамках «СОР-29» даст возможность экспортировать «зеленую» энергию в Европу.



Хочу особо отметить, что Объединенные Арабские Эмираты являются нашим надежным и стратегическим партнером в сфере «зеленой» энергии. В последние годы инвестиционный портфель с Эмиратами превысил 26 миллиардов долларов. Локомотивом в нем выступают проекты в области возобновляемой энергетики.



С сегодняшним организатором глобального саммита – компанией «Масдар» мы ввели в эксплуатацию 5 объектов по производству электроэнергии общей мощностью 1,5 гигаватта. Кроме того, будут реализованы 3 проекта по созданию генерирующих мощностей в 1,6 гигаватта, построены системы хранения энергии емкостью около 520 мегаватт-час.



Подобные проекты мы осуществляем и совместно с другими ведущими компаниями из Эмиратов, а также партнерами из Саудовской Аравии, Катара, Турции и Китая.



Уважаемые участники форума!



Мы заинтересованы в совместной реализации огромного потенциала Центральной Азии в области солнечной, водной и ветровой энергии, а также производства «зеленого» водорода.



По предварительным расчетам, только в Узбекистане имеется потенциал для производства 500 гигаватт солнечной, 100 гигаватт ветровой и 10 гигаватт гидроэнергии.



Наш регион богат огромными запасами урана и других важнейших стратегических сырьевых ресурсов. В этом направлении мы готовы предоставить нашим иностранным партнерам самые благоприятные условия.



Призываем ведущие научные центры, экспертов и ученых, участвующих в нашем форуме, активно сотрудничать с открытым в Ташкенте «Зеленым» университетом в реализации исследовательских и инновационных программ.



Также предлагаю создать на базе данного университета Международную научно-исследовательскую сеть по борьбе с деградацией земель и опустыниванием.



Кроме того, на саммитах «СОР-28» и «СОР-29» в Дубае и Баку, а также на международных форумах мы выдвинули ряд инициатив по борьбе с негативными последствиями глобального изменения климата, в частности, о создании Международного центра по оценке ущерба и потерь, вызванных климатическими изменениями, обеспечении безопасности речных экосистем и учреждении Регионального хаба по внедрению водосберегающих технологий, формировании банка генетических ресурсов растений. Готовы начать практическую работу по этим направлениям со всеми нашими партнерами.



На конференции по глобальным климатическим проблемам Центральной Азии, которую планируется провести в Узбекистане в этом году, мы представим Региональную концепцию «зеленого» развития.



Также приглашаем ваших представителей на Глобальный молодежный фестиваль цифровых «зеленых» инициатив, который пройдет в регионе Приаралья 15 мая – в Международный день климата.



Дорогие друзья!



Новый Узбекистан на пути устойчивого и «зеленого» развития открыт всему миру, и мы призываем вас к широкому практическому сотрудничеству.



В завершение выступления желаю успехов работе форума.



Спасибо за внимание."

13 января, в преддверии визита Президента Узбекистана в Объединенные Арабские Эмираты, также пребывающая в стране правительственная делегация Узбекистана приняла участие в прошедшей в Абу-Даби церемонии подписания ряда двусторонних документов по реализации совместных проектов.



Подписаны инвестиционные соглашения и контракты в сферах энергетики, здравоохранения, сельского хозяйства, инфраструктурного развития, водоснабжения, транспорта и логистики с АМЕА Power, Masdar, Solar Power Shine, М42, Burjeel Holdings, IFFCO Group, TWS, Alserkal Group, Metito, AD Ports, Jetex, Emirates Group и другими компаниями.

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