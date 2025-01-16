Ташкент посетила делегация Словакии

ТАШКЕНТ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. 14 января в Ташкенте был проведен 5-й раунд узбекско-словацких межмидовских политических консультаций, для участия в котором в страну прибыла с визитом делегация во главе с государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Словакии Мареком Эштоком.

В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

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