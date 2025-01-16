Глава Узбекистана завершил визит в ОАЭ

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. 15 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил трехдневный официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты.

В заключительный день визита глава Узбекистана провел переговоры с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммадом Аль Нахайяном, с которым обсудил вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, инноваций, искусственного интеллекта, цифровизации, «зеленой» энергетики, градостроительства и инфраструктуры, туризма, частного бизнеса.

По итогам встречи между Президентами Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов в городе Абу-Даби были подписаны следующие документы:

– Декларация об установлении стратегического партнерства;

– межправительственное Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций;

– межправительственное Соглашение о финансово-техническом сотрудничестве;

– Соглашение о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия;

– межведомственные соглашения об инвестиционном сотрудничестве, взаимодействии в сфере промышленности и передовых технологий, юстиции, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, в области полезных ископаемых;

– Протокол о сотрудничестве в области культуры, Соглашение о сотрудничестве между дипломатическими академиями и другие.

В тот же день Шавкат Мирзиёев провел в Абу-Даби встречу с вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мансуром Аль Нахайяном, а далее отправился в Дубаи, чтобы провети переговоры с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

УЗИНФОРМ