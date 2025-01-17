Погода в Узбекистане на 18 января

Погода в Узбекистане на 18 января17.01.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 января, погода по прогнозам синоптиков:
18-22 января по горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, временами дождь, вечером возможен переход в снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 4-6° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла; по пустынной зоне ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен переход в снег. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен переход в снег. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. По горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла.