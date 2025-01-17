



Погода в Узбекистане на 18 января



ТАШКЕНТ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 января, погода по прогнозам синоптиков: 18-22 января по горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь, вечером возможен переход в снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 4-6° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла; по пустынной зоне ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен переход в снег. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен переход в снег. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. По горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла. Назад | Наверх Печать статьи