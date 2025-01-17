



МИД Узбекистана посетил посол Пакистана



ТАШКЕНТ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. 16 января ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Ахмед Фарук. В ходе переговоров со специальным представителем Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматуллой Иргашевым были обсуждены вопросы углубления сотрудничествадвух стран в рамках решения афганского вопроса, развития транспортного сообщения, обеспечения региональной безопасности. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи