В Ташкенте проведен узбекско-китайский бизнес-форум

ТАШКЕНТ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. 16 января в Ташкенте был проведен узбекско-китайский бизнес-форум, организованный совместно с Посольством Китайской Народной Республики в Узбекистане с целью развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

В рамках форума участникам была представлена информация о созданных в Узбекистане условиях для комфортного ведения бизнеса, проведены презентации инвестиционного и туристического потенциала Узбекистана, а также организованы встречи в форматах B2B и B2G.

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