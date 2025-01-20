В Ташкент прибыл новый посол Кыргызстана

ТАШКЕНТ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана посетил прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана Дуйшенкул Чотонов.

В ходе визита посол вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Бахтиеру Саидову, а также состоялось обсуждение ключевых вопросов развития диалога двух стран по приоритетным направлениям.

С апреля 2022 года по ноябрь минувшего послом Кыргызстана в Узбекистане являлся Муса Джаманбаев.

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