Узбекистан посетила делегация Японии

ТАШКЕНТ, 22 января. /УЗИНФОРМ/. 21 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией Японии во главе с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) д-ром Акихико Танакой.

В ходе аудиенции были рассмотрены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики и торговли, финансов, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, здравоохранения, образования и других.

Днем ранее делегация посетила Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, где были рассмотрены дополнительные возможности по финансированию проектов в сферах энергетики, здравоохранения, развития человеческого капитала, создания новых свободных экономических зон в регионах страны.

Также в рамках визита было пописано Соглашение о строительстве и оснащении Республиканского специали-зированного научно-практического медицинского центра неврологии и инсульта в городе Ташкенте.

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