



В Ташкент прибыл новый посол Мальты



ТАШКЕНТ, 25 января. /УЗИНФОРМ/. 23 января ведомство внешней политики Узбекистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Кармело Ингуанез. В ходе визита К.Игуанез вручил свои верительные грамоты в качестве первого посла Мальты в Узбекистане министру иностранных дел Бахтиеру Саидову. В ходе переговоров были рассмотрены перспективы развития сотрудничества двух стран в сферах экономики, туризма, науки и образования, подписано Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических паспортов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи