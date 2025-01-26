



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Финляндии



ТАШКЕНТ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. 24 января Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол Финской Республики в Центральной Азии Илкка Ряйсянен. В беседе также приняли участие главы ряда крупных финских компаний, таких как Peikko Group, Elematic, AINS Group, Kone и East office.



В ходе переговоров были обсуждены возможности реализации новых перспективных проектов. Финской стороне презентованы ключевые аспекты комфортного делового климата, созданного в Узбекистане и новые инвестиционные инициативы в сферах жилищного строительства и производства электротехнической продукции. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи