Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Финляндии

Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Финляндии26.01.2025 07:29
ТАШКЕНТ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. 24 января Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол Финской Республики в Центральной Азии Илкка Ряйсянен.
В беседе также приняли участие главы ряда крупных финских компаний, таких как Peikko Group, Elematic, AINS Group, Kone и East office.
В ходе переговоров были обсуждены возможности реализации новых перспективных проектов. Финской стороне презентованы ключевые аспекты комфортного делового климата, созданного в Узбекистане и новые инвестиционные инициативы в сферах жилищного строительства и производства электротехнической продукции.
УЗИНФОРМ