



Погода в Узбекистане на 28 января



ТАШКЕНТ, 27 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 января, погода по прогнозам синоптиков: 27 января по горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой снег, туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2° мороза 3° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, к вечеру возможны небольшие осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза 3° тепла, днем 5-10° тепла; по северу Навоийской области ночью 3-8° мороза, днем 2° мороза 3° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков, лишь по Самаркандской области к вечеру возможны небольшие осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 4-9° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. По Ташкентской и Наманганской областям лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла. Назад | Наверх Печать статьи