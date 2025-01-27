



Узбекистан посетил глава Кыргызстана



ТАШКЕНТ, 27 января. /УЗИНФОРМ/. 25 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел неформальную встречу с пребывающим с визитом в стране Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. В курортном комплексе «Амирсой» в Ташкентской области главы двух государств обсудили ключевые аспекты дальнейшего развития диалога двух стран по приоритетным направлениям, а также достигли договоренности о продвижении совместных проектов, направленных на создание курортно-рекреационных центров в Узбекистане и Кыргызстане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи