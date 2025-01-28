Ташкент посетил глава МИД Туркменистана

ТАШКЕНТ, 28 января. /УЗИНФОРМ/. 27 января в Узбекистан для проведения очередного раунда узбекско-туркменских политических консультаций по линии МИД прибыл во главе представительной делегации министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

В рамках визита он был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и провел встречи со своим узбекским коллегой Бахтиером Саидовым и заместителем секретаря Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан, специальным представителем Президента Республики Узбекистан по вопросам внешней политики, экс-главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, промышленности, энергетики, сельского и водного хозяйства.

По итогам визита были подписаны Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Узбекистана и Министерством иностранных дел Туркменистана на 2025-2026 годы и Протокол между Министерством иностранных дел Узбекистана и Министерством иностранных дел Туркменистана по инвентаризации и совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних отношений.

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