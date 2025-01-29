



Делегация Узбекистана вернулась из Кувейта



НОВОСТИ В МИРЕ, 29 января. /УЗИНФОРМ/. 26-27 января делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым посетила Государство Кувейт. В рамках визита делегация провела ряд встреч и переговоров с официальными лицами и главами крупных компаний этой страны, в ходе которых были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, недвижимости, промышленности и сельского хозяйства. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи