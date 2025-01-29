Делегация Узбекистана вернулась из Кувейта

Делегация Узбекистана вернулась из Кувейта29.01.2025 08:30
НОВОСТИ В МИРЕ, 29 января. /УЗИНФОРМ/. 26-27 января делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым посетила Государство Кувейт.
В рамках визита делегация провела ряд встреч и переговоров с официальными лицами и главами крупных компаний этой страны, в ходе которых были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, недвижимости, промышленности и сельского хозяйства.
УЗИНФОРМ