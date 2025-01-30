Делегация Узбекистана посетила Турцию

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. 28-29 января делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым посетила с рабочим визитом Турецкую Республику.

Целью поездки явилось участие в трехстороннем бизнес-форуме и встрече министров иностранных дел, торговли и транспорта Узбекистана, Турции и Азербайджана.

В рамках бизнес-форума, состоявшегося 28 января, были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций и других, а также министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел ряд встреч и переговоров с главами таких крупных компаний, как Hektaş, СЭЗ “Ostim”, BCM, Sham Yapi, Yildizlar Group и другими.

2-я трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Узбекистана, Азербайджана и Турции была посвящена вопросам расширения торгово-экономических связей, развития транспортной инфраструктуры, укрепления дипломатического диалога, активизации инвестиционного сотрудничества и увеличения объемов взаимной торговли. По итогам 2-й трехсторонней встречи была подписана Анкаринская декларация, направленная на дальнейшее развитие взаимодействия между Узбекистаном, Азербайджаном и Турцией.

На полях встречи глав МИД была подписана Программа мероприятий по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Азербайджаном.

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