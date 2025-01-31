Узбекистан и Франция развивают деловое сотрудничество

ТАШКЕНТ, 31 января. /УЗИНФОРМ/. 30 января в Ташкенте был проведен узбекско-французский бизнес-форум, для участия в котором в страну прибыла с визитом делегация в составе представителей более 50 крупных французских компаний.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы участия французских компаний в проектах, охватывающих направления энергетики, горнодобывающей отрасли, водоснабжения, транспорта и туризма.

По итогам бизнес-форума и организованных на его полях b2b-встреч был подписан пакет документов, закрепляющих реализацию проектов в сферах энергетики, водоснабжения, геологоразведки, туризма, а также развития коммунальной инфраструктуры и общественного транспорта.

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