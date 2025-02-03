Глава МИД Узбекистана провел в Аммане ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 февраля. /УЗИНФОРМ/. 2 февраля в рамках визита в Хашимитское Королевство Иордания глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов провел ряд встреч и переговоров с представителями иорданских официальных и деловых кругов.

В частности, состоялись встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом Сафади, министром инвестиций Мусанна Гараибех, министром по делам вакуфов, исламских дел и святынь Мохаммадом Ахмадом Мсалламом Аль-Халаилом, министром высшего образования Азми Махафза и руководителями ведущих иорданских университетов, исполнительным председателем «Hikma Pharmaceuticals» Саидом Дарвазой, председателем правления Jordan Phosphate Mines Co Мохаммадом Тнейбатом.

По итогам встречи глав МИД обеих стран были подписаны Межправительственное соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов и Программа совместного сотрудничества Министерств иностранных дел на 2025-2027 годы.

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