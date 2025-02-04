Глава государства отбыл в Куала-Лумпур

Глава государства отбыл в Куала-Лумпур04.02.2025 18:03
НОВОСТИ В МИРЕ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с двухдневным официальным визитом в Малайзию.
Поездка предпринята по приглашению премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима для обсуждения ключевых аспектов двусторонней повестки дня.
В рамках визита главы государства в Малайзию сегодня в Куала-Лумпуре была проведена встреча руководителя МИД Узбекистана Бахтиера Саидова и министра иностранных дел Малайзии Дато Сери Утама Хаджи Мохамада бин Хаджи Хасана.
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