



Глава государства отбыл в Куала-Лумпур



НОВОСТИ В МИРЕ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с двухдневным официальным визитом в Малайзию. Поездка предпринята по приглашению премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима для обсуждения ключевых аспектов двусторонней повестки дня. В рамках визита главы государства в Малайзию сегодня в Куала-Лумпуре была проведена встреча руководителя МИД Узбекистана Бахтиера Саидова и министра иностранных дел Малайзии Дато Сери Утама Хаджи Мохамада бин Хаджи Хасана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи