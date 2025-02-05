



Погода в Узбекистане на 6 февраля



ТАШКЕНТ, 5 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 февраля, погода по прогнозам синоптиков:

в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 12-14° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза- 3° тепла, днем 14-19° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 10-15° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 10-15° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 14-19° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла. Назад | Наверх Печать статьи