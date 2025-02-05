В Куала-Лумпуре обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Малайзии

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 февраля. /УЗИНФОРМ/. 4-5 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предпринял двухдневный официальный визит в Малайзию по приглашению главы правительства этой страны Анвара Ибрагима.

В рамках визита глава Узбекистана провел переговоры премьер-министром Анваром Ибрагимом и встречи с руководством крупных малайзийских компаний, а также принял участие в узбекско-малайзийском бизнес-форуме. Кроме того, Президент Узбекистана посетил Музей исламского искусства Малайзии.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности и борьбюы с угрозами современности, инвестиций, инноваций, технологической кооперации, химии и нефтехимии, электроники и индустрии полупроводников, «зеленой» энергетики, «умного» сельского хозяйства, туризма, здравоохранения, транспорта, геологии и других.

По итогам встречи в верхах были подписаны Совместное заявление об углублении двустороннего сотрудничества на пути к стратегическому партнерству, Соглашение о сотрудничестве в области оценки соответствия продукции стандартам «халал», Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, Соглашение о сотрудничестве в области высшего образования, Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, Соглашение о сотрудничестве в области культуры, Соглашение о сотрудничестве в области судебно-экспертной деятельности, Соглашение об академическо-дипломатическом сотрудничестве, Протокол о сотрудничестве в сфере развития «умных» городов и Совместный план по углублению партнерства в области борьбы с коррупцией на 2025-2026 годы.

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