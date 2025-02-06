Делегация МИД Узбекистана вернулась из РФ

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. 4-5 февраля делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана посетила Москву.

В рамках визита делегация провела ряд встреч и переговоров в министерствах внутренних и иностранных дел, здравоохранения, экономического развития, науки и высшего образования, а также в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) и правительстве Москвы, в ходе которых были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в сфере трудовой миграции, решения проблем, с которыми сталкиваются граждане Узбекистана на территории России.

4 февраля в посольстве с участием ряда крупных российских компаний-работодателей был проведен форум, по итогам которого подписаны четыре соглашения об организованном привлечении более 3 тысяч граждан Узбекистана.

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