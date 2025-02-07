



Ташкент посетила делегация Японии



ТАШКЕНТ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. 6-7 февраля Узбекистан посетила делегация Японии во главе со специальным советником премьер-министра Японии Акихисой Нагашимой. В рамках визита делегация была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и провела встречу с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым. В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, промышленности, туризма и трудовой миграции. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи