



Погода в Узбекистане на 9 февраля



ТАШКЕНТ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 февраля, погода по прогнозам синоптиков:

8-12 февраля по горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), возможен туман. Днем без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 8-10° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 2-7° мороза. По Хорезмской области ночью 7-12° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами снег. Днем без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла; по пустынной зоне ночью 10-15° мороза, днем 2-7° мороза. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, снег). Днем без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, снег). Днем без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, снег). Днем без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, снег), туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег, возможен туман. По горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. Назад | Наверх Печать статьи