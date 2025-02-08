Погода в Узбекистане на 9 февраля

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023
Архив голосований
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|19.4% (13)
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|Положительно
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|4.5% (3)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|22.4% (15)
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|Нейтрально
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|23.9% (16)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|16.4% (11)
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|Отрицательно
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|13.4% (9)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 67
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 9 февраля08.02.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
8-12 февраля по горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), возможен туман. Днем без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 8-10° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 2-7° мороза. По Хорезмской области ночью 7-12° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, ночью и утром местами снег. Днем без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла; по пустынной зоне ночью 10-15° мороза, днем 2-7° мороза.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, снег). Днем без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, снег). Днем без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, снег). Днем без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, снег), туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами снег, возможен туман. По горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.