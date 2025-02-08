



В Навои начинает работу международный симпозиум



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. В Навои начал работу 4-й Международный симпозиум «Алишер Навои и Восточный Ренессанс», посвященный жизни и творчеству великого поэта и мыслителя. Участников и гостей форума приветствовал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: "Уважаемые участники симпозиума!



Дорогие гости!



Искренне поздравляю вас с открытием IV Международного симпозиума «Алишер Навои и Восточный Ренессанс».



Во всем мире из года в год возрастает авторитет этого форума, который проводится на древней земле Узбекистана, в расположенном в прекрасном оазисе Зарафшана молодом городе, носящем имя ярчайшего представителя эпохи Возрождения на Востоке, великого поэта и мыслителя Мир Алишера Навои. Это подтверждает и участие в симпозиуме многих известных ученых и исследователей из стран Азии, Африки, Европы и Америки.



Нынешний год, когда широко отмечается 584-летие нашего великого предка, объявлен в Навоийской области Годом Алишера Навои. Несомненно, это придает данному форуму особую значимость.



Дорогие друзья!



Многогранная общественно-политическая, творческая, научно-просветительская деятельность, литературно-художественное наследие Алишера Навои, оставившего неизгладимый след в истории развития литературы и человеческой мысли, на протяжении веков притягивает внимание мировой общественности как воплощение высокого гуманизма, преданности Родине, справедливости и доброты.



Следует отметить, что Мир Алишер Навои совершил настоящий духовный подвиг, в чрезвычайно сложных условиях решительно отстаивая национальные и общечеловеческие идеалы, заложив основы и всесторонне доказав неисчерпаемое богатство и красоту узбекского литературного языка.



Как гений, создавший прекрасные, неповторимые произведения, ценность которых доказана временем, внесший выдающийся вклад в развитие не только узбекской, но и всей тюркской литературы, он достоин поистине огромного восхищения и признания.



Мы гордимся тем, что бессмертное наследие Алишера Навои по праву стоит в одном ряду с шедеврами мировой литературы.



Идеи и творчество великого поэта и мыслителя, призывавшего к укреплению мира и дружбы между народами, совместному построению лучшего будущего человечества, приобретают в нынешнее неспокойное время особую актуальность.



Сегодня, в ходе формирования фундамента Третьего Ренессанса в Новом Узбекистане, мы воспринимаем произведения Алишера Навои как неиссякаемый источник силы, энергии и вдохновения. Глубокое изучение и популяризация этого уникального духовного богатства всегда будут в центре нашего внимания.



Пользуясь случаем, выражаю большую признательность вам, дорогие друзья, всем деятелям науки и культуры, кто активно сотрудничает с нами в этом направлении.



Искренне благодарю жителей и руководство города Навои и области, которые тщательно подготовились к проведению международного симпозиума и встречают день рождения Алишера Навои достойными практическими делами.



Еще раз от всей души поздравляю всех вас, желаю крепкого здоровья, достижения новых высоких рубежей в научной и творческой деятельности, успешной работы форума." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи