Ташкент посетила делегация Казахстана

ТАШКЕНТ, 11 февраля. /УЗИНФОРМ/. 10 февраля пребывающая с визитом в Узбекистане делегация Республики Казахстан во главе с вице-министром иностранных дел Алибеком Куантыровым и вице-министром торговли и интеграции Кайратом Торебаевым посетила ведомство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, где прошла встреча с министром Лазизом Кудратовым.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества официальных и деловых кругов двух стран в сферах торговли, экономики, инвестиций, промышленной кооперации.

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