



Погода в Узбекистане на 13 февраля



ТАШКЕНТ, 12 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 13 февраля, погода по прогнозам синоптиков:

12 февраля по горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью 1° мороза-1° тепла, днем 8-10° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен небольшой снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 5-10° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 5-10° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 10-15° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах возможны осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза- 2° тепла, днем 3-8° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег. В отдельных районах возможен туман. По горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. Назад | Наверх Печать статьи