Глава МИД Узбекистана отправился в Индонезию

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 февраля. /УЗИНФОРМ/. Руководитель ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов 11-12 февраля пребывает с визитом в Республике Индонезия.

В рамках пребывания в Джакарте глава МИД провел встречи с министром иностранных дел Индонезии Сугионо, министром торговли Буди Сантосо, Генеральным секретарем АСЕАН Као Кимом Хорном, председателем Торгово-промышленной палаты Индонезии Аниндья Бакри, министром культуры Индонезии Фадли Зоном, а также в Джакарте был проведен узбекско-индонезийский бизнес-форум.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, бизнеса, обеспечения безопасности, инноваций и устойчивого развития.

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