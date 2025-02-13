



Погода в Узбекистане на 14 февраля



ТАШКЕНТ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 февраля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков, лишь по Республике Каракалпакстан в отдельных районах возможен небольшой снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков, лишь по Навоийской области в отдельных районах возможен снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 5-10° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, в отдельных районах возможны осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 5-10° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков, лишь по Сурхандарьинской области в отдельных районах возможен дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 3-8° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. Назад | Наверх Печать статьи