Делегация Узбекистана посетила ОАЭ

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. 11-12 февраля делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым посетила с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты.

Целью поездки явилось участие в работе Всемирного саммита правительств (World Government Summit 2025), в ходе которого был озвучен ряд практических аспектов современного этапа развития Узбекистана, которые позволили стране уверенно занять позицию инвестиционного хаба в Центральной Азии, открыть экономику и несмотря на глобальные вызовы обеспечить ее устойчивый рост.

На полях саммита делегация также провела встречи с министром по делам правительства ОАЭ Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гергави, министром экономики Абдуллой бин Тук Аль Марри, министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлом Аль Мазруи, главами крупных региональных и международных компаний.

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