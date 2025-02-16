



Погода в Узбекистане на 17 февраля



ТАШКЕНТ, 16 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 17 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 16-18 февраля по горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 10-12° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 6-11° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 10-15° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. По Ташкентской и Наманганской областям лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла. Назад | Наверх Печать статьи