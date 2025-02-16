Узбекистан посетила делегация Вьетнама

ТАШКЕНТ, 16 февраля. /УЗИНФОРМ/. 11-14 февраля Узбекистан посетила группа экспертов вьетнамских компаний, для которой рабочей группой ведомства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана была организована поездка в регионы страны.

С выездом на места было проведено изучение перспективных локаций и обсуждены основные вопросы инвестиционного сотрудничества с привлечением инновационных решений и ведущего зарубежного опыта.

По итогам визита вьетнамской делегации была достигнута договоренность о подписании соглашений и открытии представительств компаний в Узбекистане.

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