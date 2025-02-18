В Эль-Кувейте проведены узбекско-кувейтские переговоры на высшем уровне

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 февраля. /УЗИНФОРМ/. 17 февраля пребывающий с официальным визитом в Государстве Кувейт Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в переговорах на высшем уровне с эмиром шейхом Мишаалем ас-Сабахом.

В ходе встречи в верхах стороны обсудили в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах банков и финансов, бизнеса и инвестиций, техники и инноваций, «зеленой» энергетики, промышленной кооперации, сельского хозяйства, транспорта и логистики, инфраструктуры, градостроительства, здравоохранения, спорта, туризма.

По итогам переговоров был подписан пакет двусторонних документов, в том числе:

Совместное заявление о развитии узбекско-кувейтских отношений всеобъемлющего партнерства;

Соглашение о сотрудничестве в области промышленности;

Протокол к Соглашению о воздушном сообщении;

Соглашение о сотрудничестве в трудовой сфере;

Соглашение о сотрудничестве в области создания «умных» городов;

Соглашение о сотрудничестве в сфере искусства и культуры;

Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения;

Программа мероприятий в сфере туризма на 2025–2027 годы;

Соглашение о сотрудничестве с Кувейтским фондом арабского экономического развития.

Также в этот день глава Узбекистана провел встречи с исполняющим обязанности премьер-министра, министром внутренних дел страны Шейхом Фахдом ас-Сабахом, министром финансов и инвестиций Нурой Сулейман аль-Фассам, министром торговли и промышленности Халифом Абдаллой аль-Аскаром, директором Инвестиционного агентства шейхом Саудом ас-Сабахом, министром иностранных дел Абдуллой аль-Яхьё, а также встретился с руководством таких крупных кувейтских компаний, как «Fouad Alghanim & Sons», «Agility Logistics», «Action Group Holdings», «Kamco Invest», «Al Imtiaz Investment Group», «Kuwait Investment Company», «Gulf Care General Trading».

Кроме того, для главы Узбекистана было организовано посещение дворца «Ас-Салам».

Накануне визита главы Узбекистана в Кувейт в Эль-Кувейте был проведен узбекско-кувейтский бизнес-форум с участием представителей официальных и деловых кругов двух стран, в ходе которого были обозначены приоритетные направления дальнейшего развития сотрудничества: агропромышленный сектор, текстильная промышленность, добыча полезных ископаемых, энергетика и нефтехимия, здравоохранение и фармацевтика, инфраструктура, логистика, связь и туризм. На полях бизнес-форума также были организованы “B2B” и “G2B” переговоры и выставка продукции производителей из Узбекистана.

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