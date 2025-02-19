



Глава государства вернулся в Ташкент



НОВОСТИ В МИРЕ, 19 февраля. /УЗИНФОРМ/. 18 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил двухдневный официальный визит в Государство Кувейт, предпринятый по приглашению эмира шейха Мишааля ас-Сабаха. Программа заключительного дня пребывания в Эль-Кувейте включала встречу с наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом ас-Сабахом, в ходе которой были достигнуты договоренности о скорейшем запуске Платформы для привлечения инвестиций, реализации проектов кооперации в агропромышленном комплексе, сфере транспорта и логистики, здравоохранения, образования, фармацевтики, инфраструктуры и других направлениях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи