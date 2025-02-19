



В Узбекистане пребывает с визитом глава Организации тюркских гсоударств



ТАШКЕНТ, 19 февраля. /УЗИНФОРМ/. 18 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев првоел встречу с пребывающим с визитом в стране председателем Совета старейшин Организации тюркских государств, известным политическим деятелем и экс-премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом. В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели вопросы развития двустороннего сотрудничества в рамках ОТГ. Целью визита главы ОТГ в Ташкент является участие в Конгрессе тюркского мира по градостроительству. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи