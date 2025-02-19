В Ташкент прибыл новый посол Эстонии

ТАШКЕНТ, 19 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Эстонии Яапом Ора.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога двух стран в сферах экономической дипломатии, информационных технологий, связей между народами, культуры и других.

Яап Ора сменил в должности Тоомаса Тирса, работавшего послом Эстонии в Узбекистане (с резиденцией в Астане, Казахстан) с ноября 2021 года.

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