



Проведен разговор глав МИД Узбекистана и Франции



ТАШКЕНТ, 20 февраля. /УЗИНФОРМ/. 19 февраля руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел разговор по телефону с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ноэлем Барро. В ходе переговоров главы МИД рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру приоритетных направлений, обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей, график и поветску предстоящих совместных мероприятий и контактов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи