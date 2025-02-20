Проведен разговор глав МИД Узбекистана и Франции

Проведен разговор глав МИД Узбекистана и Франции20.02.2025 08:23
ТАШКЕНТ, 20 февраля. /УЗИНФОРМ/. 19 февраля руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел разговор по телефону с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ноэлем Барро.
В ходе переговоров главы МИД рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру приоритетных направлений, обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей, график и поветску предстоящих совместных мероприятий и контактов.
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